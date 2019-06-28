Предпринимателя обвиняют в неуплате налога на добавленную стоимость в сумме более 7 миллионов рублей

В Мурманской области полицейскими выявлен факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере. В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области выявлен факт уклонения руководителем организации от уплаты налогов в крупном размере.

В ходе проверки установлено, что в период с января 2015 года по декабрь 2017 года 39-летний руководитель коммерческой организации, занимающейся продажей топлива, заключал договоры с фирмами- «однодневками» по поставке горюче-смазочных материалов, при этом денежные средства поступали на расчетные счета организаций – «покупателей» без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Денежные средства, поступившие на расчётные счета фиктивных организаций, в последствии обналичивались. Результаты от мнимых операций предприниматель включал в налоговые декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды.

Общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 7 миллионов рублей.

В отношении предпринимателя Следственным отделом Следственного Комитета России по Кольскому району Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.