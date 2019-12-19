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Мурманская область. Арктика19.12.19 10:15

Предпринимателя обязали освободить водоохранную и рыбоохранную зону, а также акваторию реки Средняя от строительного мусора

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту нарушения законодательства об охране окружающей среды в результате размещения отходов на участке перед домом 10 по ул. Тимура Апакидзе в нп. Североморск-3.

13 ноября текущего года в порядке надзора был осуществлён выезд на место размещения отходов, противоправная деятельность виновных лиц прокуратурой пресечена, захламление прекращено. Произведенным осмотром установлено, что береговая полоса, а также акватория реки Средняя перед домом № 10 по ул. Тимура Апакидзе в нп. Североморск-3 захламлены строительными отходами, которые, согласно результатам исследования, являются отходами V класса опасности.

Река Средняя относится к водным объектам высшей рыбохозяйственной категории и является местом обитания, размножения, зимовки, нагула, путем миграции особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов.

В ходе прокурорской проверки установлено виновное лицо – индивидуальный предприниматель, нанятый для производства работ по демонтажу двух зданий, расположенных на участке по адресу: ЗАТО Североморск, нп. Североморск-3, ул. Школьная. Природоохранным прокурором в отношении виновного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 10 ст. 8.2, ст. 8.33, ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы власти.

Постановлениями Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении указанных выше административных правонарушений c назначением административных штрафов.

Природоохранной прокуратурой в Североморский районный суд Мурманской области направлено исковое заявление об обязании виновного лица освободить водоохранную и рыбоохранную зону, а также акваторию реки Средняя в районе дома № 10 по ул. Тимура Апакидзе в нп. Североморск-3 от незаконно размещенных строительных отходов. Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

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