Предпринимателя оштрафовали, а из магазина изъяли мясную продукцию без маркировки

Прокуратурой города Оленегорска Мурманской области в ходе проверки исполнения законодательства о продовольственной безопасности установлен факт нахождения в обороте пищевой продукции без маркировки, ветеринарных сопроводительных документов и нарушением условий хранения.

Установлено, что предпринимателем через магазин расположенный на территории города Оленегорска осуществлялась продажа различного вида мясной продукции без маркировки, указания наименования и местонахождения производителя товаров, даты изготовления, даты вскрытия упаковки и фасовки, а также в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

По результатам проверки прокурор Оленегорска обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении хозяйствующего субъекта, осуществляющего оборот указанной продукции, к административной ответственности по статье 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 12 ноября 2019 года заявление прокурора удовлетворено. Предприниматель привлечён к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией мясной продукции.