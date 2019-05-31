Предпринимателям Кольского Заполярья рассказали об основах экспортной деятельности

В Мурманске состоялся образовательный семинар «Основы экспортной деятельности», организатором которого выступил Центр поддержки экспорта Мурманской области.

Мероприятие открыли министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова и генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» Сергей Плисов.

В ходе мастер-класса, который провёл генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» Юрий Шурыгин, участники узнали о наиболее эффективных практиках выхода на международные рынки, ознакомились с инновационными методами взаимодействия с зарубежными заказчиками и торговыми партнерами, научились использованию новых каналов продаж для продвижения продукции за границей.

Всего в образовательном семинаре приняли участие более 30 потенциальных и действующих экспортеров.

Как сообщили организаторы встречи, до конца года Центр поддержки экспорта Мурманской области планирует провести различные тематические семинары для желающих выйти на международные рынки. Развитие диалога с деловым сообществом будет способствовать повышению эффективности инфраструктуры поддержки предпринимательства.