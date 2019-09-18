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Мурманская область. Арктика18.09.19 07:00

Предпринимателям поможет Центр поддержки экспорта Мурманской области

Всё, что вы хотели узнать об экспортной деятельности малого и среднего бизнеса Мурманской области, но не знали, где спросить! Что такое Центр поддержки экспорта Мурманской области? Чем он занимается? Какими услугами Центра могут воспользоваться предприниматели? Какие из них они могут получить бесплатно?

На эти и другие вопросы сегодня, 18 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» ответит генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Сергей Константинович Плисов.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.

 

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