Предпринимателям региона, желающим осуществлять торговую деятельность в ЗАТО, необходимо заблаговременного оформить пропуск

Министерство экономического развития Мурманской области информирует, что предпринимателям, планирующим осуществлять торговую деятельность в ЗАТО Мурманской области, необходимо заранее подать в администрацию соответствующего муниципального образования документы на оформление пропуска.

На официальных сайтах администраций ЗАТО для удобства работы созданы специальные разделы по оформлению документов на въезд, у большинства размещены информационные баннеры с соответствующей информацией.

В указанных разделах предоставлена информация о графике работы специалистов, осуществляющих прием документов на оформление пропусков, их контактные телефоны и адреса приема документов. Кроме того, размещен список документов, необходимых для оформления пропуска, а также образцы документов для разных категорий граждан.

Перед началом оформления и подачи комплектов документов необходимо подробно ознакомиться с инструкцией по пропускному режиму в ЗАТО, которая также размещается на официальных сайтах администраций ЗАТО.