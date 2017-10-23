Предпринимателю из Заполярного удвоили наказание за неуплату штрафа в срок

10 марта 2017 года прокуратурой Печенгского района была проведена проверка деятельности ресторана-клуба «Монако», расположенного в городе Заполярный и принадлежащего ИП Гуцол Е.А. Проведённой проверкой выявлены нарушения действующего законодательства о лицензировании и о защите прав потребителей, выразившиеся в продаже алкогольной продукции без лицензии и акцизных марок.

В связи с указанными нарушениями 06 июня 2017 года Арбитражный суд Мурманской области по постановлению прокурора Печенгского района привлек ИП Гуцол Е.А. к административной ответственности за торговлю алкогольной продукцией без лицензии по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

Кроме того, 17 мая 2017 года мировой судья судебного участка №1 Печенгского района по постановлению прокурора района привлек ИП Гуцол Е.А. к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции без акцизных марок по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

В установленный в решениях шестидесятидневный срок индивидуальный предприниматель штрафы не оплатила, в связи с чем 11 октября 2017 года мировой судья судебного участка №1 Печенгского района привлек ИП Гуцол Е.А. к административной ответственности по ст.20.25 КоАП РФ и назначил наказание в виде двукратного размера первоначальной суммы штрафов – 8 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно.

При повторном уклонении от исполнения административных наказаний судьей может быть назначено наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.