Предпринимателю придётся отвечать за незаконное использование товарных знаков известных брендов

В ходе предварительного расследования установлено, что 32-летний предприниматель приобрёл у неизвестных ему лиц 50 пар спортивной обуви, маркированной товарными знаками трех популярных брендов. Документы, подтверждающие факт приобретения обуви у представителя правообладателей продавец предоставить не смог. Поддельные кроссовки он продавал в своём магазине под видом оригинальной продукции и получал незаконную прибыль.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли весь контрафактный товар и направили его на экспертизу. Специалисты установили, что обувь была изготовлена с нарушением требований к используемым материалам и качеству, а также содержит воспроизведение товарных знаков известных компаний.

По заключению эксперта своими противоправными действиями предприниматель нанёс правообладателям товарных знаков ущерб в сумме 415 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе расследования установлено, что обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Ранее судом ему была избрана мера наказания в виде предупреждения и конфискации обуви. Однако мужчина продолжил торговлю контрафактной продукцией.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев. Степень вины и меру наказания обвиняемому определит суд.