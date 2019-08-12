Предприняты первые шаги по оздоровлению ситуации на областном предприятии «Тулома»

По поручению врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса правительством региона отработаны первые шаги по стабилизации ситуации на областном сельскохозяйственном предприятии «Тулома».

О результатах принятых мер и дальнейших планах по улучшению ситуации на предприятии сегодня на оперативном совещании доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. Так, с учётом специфики сельхозкомпании внесены изменения в типовые положения по закупкам, что позволит предприятию более оперативно закупать корма. Региональные ведомства прорабатывают вопрос выделения «Туломе» дополнительных бюджетных ассигнований. В подразделениях в Туломе и Лейпи обеспечены достаточные до следующих поставок запасы кормов и зелёной массы. Линейка продукции ежедневно реализуется в полном объёме, отмечается небольшое увеличение выручки в рознице в связи с возвращением основных потребителей из отпусков. Кроме того, в подразделении в Лейпи возобновилось производство яиц от нового поколения кур-несушек. Предприятием погашена задолженность по страховым взносам, налогам и сборам. 15 августа начнётся выплата заработной платы. Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области ведутся переговоры с энергосервисными компаниями о возможности привлечения внебюджетных источников для финансирования энергоэффективных мероприятий.

Глава региона Андрей Чибис заострил внимание коллег на необходимости детальной проработки вопроса по снижению для «Туломы» тарифа на электроэнергию.