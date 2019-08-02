Предприятия аквакультуры Северо-Западного федерального округа нарастили объём производства на 64%

По предварительным данным Росрыболовства, за первое полугодие 2019 года производство продукции аквакультуры в Российской Федерации выросло на 59% относительно показателей аналогичного периода 2018 года, составив 142,84 тысячи тонн.

Самая значительная динамика прироста зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе, где объём выращивания рыбы и морепродуктов увеличился почти в 3,7 раза – до 27,7 тысячи тонн. На 64%, до 38,9 тысячи тонн нарастили объём производства предприятия Северо-Западного федерального округа. В тройку лидеров по темпам прироста также вошел Северо-Кавказский федеральный округ, где объем производства аквакультуры увеличился на 58% – до 11,18 тысячит тонн.

Динамика производства во многом связана с распределением на аукционах для инвесторов новых участков под аква- и марикультуру, которое началось три года назад России после вступления в силу закона об аквакультуре, а также благодаря мер господдержки отрасли.

Основные объёмы производства товарной продукции приходятся на Южный федеральный округ – более 47,7 тысячи тонн, что на 38% превышает уровень прошлого года, Северо-Западный (38,9 тысячи тонн) и Дальневосточный (27,7 тысячи тонн) федеральные округа.