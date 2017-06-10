Предприятия Чешской Республики и Мурманской области «похвастались» друг перед другом

В Мурманске в ходе визита делегации Чешской Республики, который состоялся на этой неделе, во главе с генеральным консулом Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карелом Кюнлом, организованном Чешским агентством по поддержке торговли «ChechTrade» при содействии Министерства экономического развития Мурманской области, состоялась презентация потенциала чешского машиностроительного комплекса.

В ходе встречи представители чешских компаний «ANAJ», «TOS HULIN», «TOS VARNSDORF», «SORED ZLIN», «INCO ENGINEERING», «DSS» - производители высокотехнологичных станков, обрабатывающих инструментов, горнодобывающей техники, систем транспортировки, оборудования для сортировки и обработки отходов, познакомили предприятия Мурманской области со своей продукцией и технологиями.

В свою очередь специалисты Министерства экономического развития Мурманской области представили чешским предпринимателям информацию о преференциях для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории г. Кировск.

Представители чешских и мурманских предприятий выразили заинтересованность в развитии дальнейшего взаимодействия, состоялся ряд двусторонних встреч.