Предприятия флотской столицы значительно наращивают задолженность перед ресурсными организациями

Под председательством заместителя главы администрации ЗАТО г.Североморск Андрея Сахарова состоялось заседание комиссии по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги в пользу ресурсоснабжающих предприятий. В ходе совещания были отмечены улучшение собираемости коммунальных платежей населения и снижение платежной дисциплины юридических лиц.

По информации представителей ресурсоснабжающих предприятий уровень оплаты населения муниципального образования за отопление, электроэнергию, водоснабжение-водоотведение за июнь 2017 года колеблется в пределах 95-96%, а вот предприятия ЗАТО, не смотря на погашение долгов за предыдущие периоды, значительно наращивают свою задолженность.