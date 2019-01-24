Предприятия Мурманской области, осуществляющие добычу полезных ископаемых, обеспечили около 39% налоговых платежей

Предприятия, состоящие на учете в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области, пополнили консолидированный бюджет Российской Федерации в 2018 году почти на 5 млрд рублей. Из них в федеральный бюджет поступило 3,7 млрд рублей, в консолидированный бюджет Кольского края – 1,3 млрд рублей.

Основная доля налоговых поступлений в бюджетную систему страны сформирована за счёт налога на добавленную стоимость (с учётом НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь) – 67%, и налога на прибыль – 23%.

Лидирующее положение в части поступления налогов занимают организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых. Они обеспечили около 39% налоговых платежей в размере почти 2 млрд рублей.