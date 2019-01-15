Предприятия Мурманской области приглашаются к участию в Национальной системе сертификации

Система добровольной сертификации «Национальная система сертификации» (НСС) – государственный проект, созданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в 2016 году с целью вернуть доверие к системе сертификации в РФ.

В настоящее время рынок наполнен большим количеством «липовых» сертификатов на товары и услуги, которые не подкреплены необходимыми исследованиями и испытаниями. В результате, страдает как потребитель, получая некачественную продукцию, так и производитель качественной продукции, оказываясь неконкурентоспособным в сравнении с недобросовестными участниками рынка.

В мае 2017 года Национальная система сертификации начала работать в пилотном режиме в семи регионах РФ: Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской и Свердловской областях, Республике Крым. Сейчас в НСС работают 50 регионов, в том числе, с 2018 года и Мурманская область.

Основная цель НСС - обеспечить доверие потребителей к товарам, работам, услугам, производимым (оказываемым) в соответствии с требованиями национальных стандартов РФ (ГОСТ, ГОСТ Р).

Ключевые принципы – добровольность участия в сертификации, прозрачность процедур и подтверждение заявленного качества продукции путем испытаний в аккредитованной лаборатории, уполномоченной на проведение работ в НСС.

Сведения о продукции, прошедшей сертификацию в НСС, размещаются на официальном сайте Росстандарта (ncs.gostinfo.ru). А сама продукция маркируется знаком Национальной системы сертификации и уникальным QR-кодом, с помощью которого любой покупатель в магазине через мобильное приложение сможет убедиться в том, что продукция произведена по требованиям ГОСТ и не является фальсификатом - код с ссылкой перенаправит на запись в реестре на сайте Росстандарта http://ncs.gostinfo.ru/registry/sert. В настоящее время в реестре более 900 сертифицированных объектов.

Такая система сертификации выгодна для всех участников рынка – потребители получают уверенность в качестве покупаемой продукции, а добросовестные производители - возможность заявить о себе и повысить конкурентоспособность своих товаров.

Подробную информацию о сертификации в НСС можно получить в ФБУ «Мурманский ЦСМ» по телефону (8152) 28-79-72, электронной почте: mcsm@mcsm.ru или непосредственно по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25, каб.2-45.