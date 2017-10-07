Председатель Думы Сергей Дубовой принял участие в церемонии захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В мероприятии также приняли участие депутаты регионального парламента Михаил Ильиных и Михаил Антропов.

На территории мемориального комплекса были преданы земле останки 87 солдат, которые обнаружили в этом году в ходе летнего поискового сезона. Удалось установить имена лишь трех защитников Заполярья. Родные одного из них, красноармейца Безумова Федора Дмитриевича, были приглашены на мероприятие.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Дубовой отметил, что время все дальше отделяет нас от того дня, когда была подведена черта под одной из самых страшных войн в истории человечества. Тысячи советских солдат отдали свои жизни, защищая наш Кольский край.

— Сегодня мы станем свидетелями свершения исторической справедливости – земля в Долине Славы станет вечным домом для этих воинов. Известных и безымянных героев. Они заслужили эти почести!

Спикер поблагодарил поисковиков, подчеркнув, что они делают великое дело, благодаря им многие семьи обретают свою историю, могут приехать, склонить головы к могилам своих великих предков.

В завершение участники траурного митинга почтили память погибших красноармейцев минутой молчания, залпами ружейного салюта, возложением цветов и венков к захоронениям.

В этот же день Сергей Дубовой и Михаил Ильиных почтили память воинов Полярной дивизии, возложив цветы к подножию памятника.