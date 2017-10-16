Председатель Думы Сергей Дубовой приветствовал экипаж нового пограничного сторожевого корабля «Преданный»

16 октября в Мурманске состоялись торжественные мероприятия, посвященные вхождению в состав Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пограничного сторожевого корабля второго ранга «Преданный». В церемонии встречи принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- В родную базу на Кольский Север прибыл еще один корабль, и это лучшее подтверждение стратегического курса государства на обеспечение защиты интересов России в Арктике, - отметил спикер.

Отдельные слова благодарности он адресовал проектировщикам и судостроителям за современный маневренный корабль, на котором созданы достойные условия для несения службы.

Сергей Дубовой выразил уверенность, что экипаж «Преданного» справится с любыми испытаниями на прочность человеческих и профессиональных качеств и будет с честью выполнять важную миссию по защите государственной границы Российской Федерации.

Глава регионального парламента пожелал экипажу нового корабля успешной службы, крепкого здоровья, благополучия и семь футов под килем.