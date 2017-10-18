Председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой принял участие в заседании Попечительского совета Фонда капитального ремонта Мурманской области

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в заседании Попечительского совета Фонда капитального ремонта Мурманской области. На нем присутствовали депутат регионального парламента Иван Новокшонов, представители исполнительных органов государственной власти, региональной общественной палаты, главы муниципальных образований, руководство Фонда капитального ремонта. Участники заседания обсудили административно-хозяйственные вопросы на 2017 год, рассмотрели планы на 2018 год.

Как отметил Сергей Дубовой, необходимо более тесно сотрудничать с муниципалитетами в целях информирования граждан о капремонте и собираемости взносов.

- Главная задача фонда – качественно и своевременно отремонтировать жилые дома, включенные в программу. На это и должна быть направлена работа фонда. В связи с этим нельзя забывать и о необходимости повышения собираемости средств.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о корректировке сметы административно-хозяйственных расходов на 2017 год.