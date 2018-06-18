Председатель областной Думы Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Печенгский район

В центре внимания областных законодателей были объекты социального назначения. В посёлке Печенга Сергей Дубовой посетил место, выбранное под строительство детского сада. Глава регионального парламента посмотрел ход ремонта Дома офицеров, переданного от военного ведомства муниципалитету. В серьёзном ремонте нуждается и здание местной школы, однако проблемой является недостаточное финансирование на эти цели.

В Заполярном Сергей Дубовой посмотрел, как идет реконструкция спортивного комплекса «Дельфин».

Отдельное внимание было посвящено вопросам благоустройства территорий. Местом отдыха жителей Заполярного уже стал недавно открытый уютный скверик. В планах – открытие большого сквера для горожан, на месте разбивки которого также побывал Сергей Дубовой.

- Проблемы благоустройства территорий, развития социальной инфраструктуры напрямую связаны с качеством жизни людей, - отметил спикер Думы. – В Печенгском районе руководство муниципальных образований работает в этом направлении, и в Заполярном уже видны конкретные результаты сделанного.