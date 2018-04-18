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Мурманская область. Арктика18.04.18 10:03

Председатель облдумы Сергей Дубовой на расширенном заседании профильного комитета СФ выступил с докладом об обеспечении жильем граждан, подлежащих переселению из ЗАТО

Обсуждение наиболее актуальных проблем нашего северного региона с участием депутатов Мурманской областной Думы проходило 17 апреля на расширенных заседаниях ряда профильных комитетов Совета Федерации.

На площадке комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера шла речь об одном из важных для региона вопросов - переселении граждан на новое место жительства из ЗАТО. Проблема была обозначена и в ходе состоявшейся в этот день рабочей встречи главы регионального парламента Сергея Дубового и председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко. 

О ситуации в Мурманской области сенаторов на заседании комитета проинформировал Председатель областной Думы Сергей Дубовой: 

- Государственная поддержка граждан, желающих выехать на новое место жительства, в виде социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО, предусмотрена статьей 7 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании». С 2015 года переселение проходило по федеральной целевой программе «Жилище», которая с 1 января 2018 года досрочно прекратила свое действие. Мероприятия программы интегрированы в состав госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». За этот период жителям ЗАТО Мурманской области выдано всего лишь 528 государственных жилищных сертификатов. В то время, как число желающих выехать на новое место жительства и состоящих на учете на 1 января 2018 года превышает 7 тысяч. 

Помимо недостаточного финансирования существует еще ряд законодательных проблем, которые выявила практика реализации действующего порядка переселения. В их числе спикер назвал вопросы получения социальной выплаты, ее низкий размер. Кроме того, увеличение темпов отселения могло бы решить острую проблему очередности семей военнослужащих на получение жилья в ЗАТО. В завершение Сергей Дубовой отметил, что каждый из объектов и предприятий ЗАТО выполняет свои задачи, а в целом же создают надежную защиту рубежей страны на Крайнем Севере. Все они имеют федеральное подчинение, но находясь на территории области, тесно связаны с регионом своими проблемами, подчеркнул спикер. 

В повестке дня заседания комитета был еще один острый для Мурманской области вопрос - о необходимости совершенствования порядка оплаты коммунальных услуг в жилых помещениях, переведенных на индивидуальное отопление. С докладом на эту тему выступил министр энергетики и ЖКХ области Владимир Гноевский. 

Приняв информацию к сведению, комитет согласился с необходимостью совершенствования нормативной правовой базы по этим вопросам. Правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть при формировании проекта федерального бюджета на следующий год и плановый период 2020 и 2021 годов вопрос об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия по обеспечению жильем граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рекомендовано подготовить предложения о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установив особенности определения размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в случае перехода на индивидуальное отопление отдельного жилого помещения в многоквартирном доме.

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