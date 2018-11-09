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Мурманская область. Арктика09.11.18 07:15

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Мурманск Игоря Комиссарова

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Мурманскую область вчера прибыл его старший помощник Игорь Комиссаров. В ходе рабочей поездки им изучались вопросы организации работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, их социальной реабилитации, а также эффективности взаимодействия органов системы профилактики и социальной защиты.  

В четверг было проведено межведомственное совещание с участием губернатора Мурманской области Марины Ковтун, главного федерального инспектора по Мурманской области Алексея Маякова, уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Бориса Когана, руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Андрея Ефремова, руководителей профильных министерств и ведомств, правоохранительных и иных контрольно-надзорных органов региона.

На совещании обсуждены вопросы профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, их социальной реабилитации, а также помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, их родителям (законным представителям) и другим лицам, проживающим совместно с несовершеннолетними.

В ходе встречи Игорь Комиссаров отметил положительный опыт работы по проведению в регионе детской оздоровительной кампании, мероприятий по раннему выявлению детей, оказавшихся в социально опасном положении. Высокой оценки была удостоена созданная в Мурманской области система ранней помощи и поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам совещания была констатирована необходимость усиления эффективности межведомственного взаимодействия, совершенствования работы, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

Также  на повестку дня был вынесен вопрос принятия дополнительных региональных мер регулирования в сфере спортивного туризма. Особое внимание уделено вопросам оптимизации системы психолого-психиатрической помощи потерпевшим от преступных посягательств.

Кроме того, Игорь Комиссаров встретился с потерпевшей, ранее обращавшейся на личный приём к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с вопросами о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели её малолетнего ребёнка.

Встрече с потерпевшей предшествовало посещение Игорем Комиссаровым места трагедии – Мурманского социального учреждения, в ходе которого старший помощник председателя СК России лично пообщался с работниками учреждения и оценил условия пребывания детей.

От родителей несовершеннолетних – получателей услуг социального центра поступило обращение о возникающих трудностях с утренним и вечерним доставлением детей от остановки общественного транспорта до места оказания им социальных услуг. Персоналом социального центра высказаны опасения о возможной ликвидации учреждения и трудностях с их последующим трудоустройством.  

Уже в ходе посещения центра министром социального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым оперативно разрешены вопросы доставления в учреждение несовершеннолетних особой категории.

По решению министра, начиная с сегодняшнего дня, будет организована перевозка детей к месту оказания им услуг социальным центром.

Сергеем Мякишевым будет проведена встреча с родителями несовершеннолетних с целью эффективного разрешения вопросов, связанных с переездом центра к новому месту нахождения и обеспечением его доступности для детей. Также министром будут решены возможные трудности в трудоустройстве персонала центра при его реорганизации.

Руководителем регионального следственного управления Андреем Ефремовым принято решение об установлении шефства следственным отделом по городу Мурманск над  вышеупомянутым учреждением.

В ходе выезда в регион Игорь Комиссаров встретился и провел беседу с учащимися кадетского класса имени Александра Невского МБОУ «Лицей № 2 города Мурманска». Следственный комитет России уделяет особое внимание вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Это направление является приоритетным в деятельности органов Следственного комитета Российской Федерации.

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