Помогите Сонечке услышать мир!Телеканал «Арктик-ТВ» продолжает следить на судьбой спасённых шпицев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.10.18 13:59

Председатель Совета депутатов Североморска Евгений Алексеев провел заседание Совета депутатов

23 октября председатель Совета депутатов Евгений Алексеев провел заседание Совета депутатов, в котором приняли участие Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин.

В связи с изменениями Федерального законодательства депутаты начали процедуру внесения изменений в Устав ЗАТО г. Североморск. Они приняли Решение «Об опубликовании проекта Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» для учета мнения населения и назначения даты проведения публичных слушаний».

Публичные слушания состоятся по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, д.4. в 18.00 28 ноября 2018 года в кабинете № 62 здания Администрации ЗАТО г. Североморск.

В очередной раз внесены изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск.

Изменения затронули основные параметры бюджета на 2018 год.

- объем доходов увеличился на 800 тысяч рублей и составил 2 654 566,0 тысяч рублей;

- объем расходов уменьшился на 208,6 тысяч рублей и составил 2 778 020,2 тысяч рублей.

Увеличение бюджета на 800 тысяч рублей произошло в связи с утверждением ЗАТО г. Североморск гранта по итогам подведения итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год.

Депутаты установили понижающий коэффициент для определения арендной платы за земельный участок ООО «Домашнее». 18 сентября депутаты приняли Решение №426, в котором определили, что своим решением они смогут предоставлять льготы арендаторам,

которые в течение текущего финансового года на безвозмездной основе выполнили работы для нужд муниципального образования ЗАТО г. Североморск в размере, не превышающем суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов при выполнении указанных работ, на основании заявлений арендаторов.

Такие услуги оказало ООО «Домашнее» в обустройстве лыжной трассы в городском парке.

Депутаты приняли решение о награждении Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск за заслуги в развитии транспортных услуг для населения Мурманской области, успехи в труде, многолетнюю добросовестную работу и в связи с профессиональным праздником Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта двух водителей 1 класса Североморского АТП Минина Александра Анатольевича и Пучка Геннадия Анатольевича.

Депутаты заслушали отчет полковника полиции Тямина Дмитрия Анатольевича «Об основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по итогам 9 месяцев 2018 года и состоянии охраны общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории».

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков обратил внимание Дмитрия Тямина на необходимость активизации участия сотрудников ГИБДД в разработке Комплексной схемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также, принятии административных мер к водителям, которые паркуются на тротуарах и к владельцам собак, которые выгуливают животных без поводков и намордников, в том числе, на детских площадках.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Наталья Николаевна
23.10.18 11:20
Здравствуйте.Живу в Росте, УК "Управдом" ( Сафонова д.30) Ремонтировали крышу в доме 9 кор.2 по ул.Ивана Сивко,сбросили мусор с крыши, лежит уже месяц, я звонила, обещали убрать. Напротив Автомойки по
Комментарий к новости:Вывоз и утилизация мусора - подробности в новом выпуске программы «Коммунальный детектив»
Кулакова Анастасия Александровна
22.10.18 18:00
Добрый день. Разберитесь пожалуйста с возникшей ситуацией. В Мурманске по адресу проспект Кирова, дом 26 кв.62 (3 подъезд). С самого начала отопительного сезона, я неоднократно звонила по тел.89210301
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ирина
20.10.18 16:59
Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста, обязана ли УК следить за незаконными постройками и пристройками внутри помещений цокольного этажа МКД, выделенного по проекту под паркоместа? Магазин и кафе
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:10«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуОфициальный курс доллара вырос менее чем на копейку, евро - снизился на 51-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 октября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыВоенным хотят запретить выкладывать фотографии в соцсетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 312 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика