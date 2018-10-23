Председатель Совета депутатов Североморска Евгений Алексеев провел заседание Совета депутатов

23 октября председатель Совета депутатов Евгений Алексеев провел заседание Совета депутатов, в котором приняли участие Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин.

В связи с изменениями Федерального законодательства депутаты начали процедуру внесения изменений в Устав ЗАТО г. Североморск. Они приняли Решение «Об опубликовании проекта Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» для учета мнения населения и назначения даты проведения публичных слушаний».

Публичные слушания состоятся по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Ломоносова, д.4. в 18.00 28 ноября 2018 года в кабинете № 62 здания Администрации ЗАТО г. Североморск.

В очередной раз внесены изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск.

Изменения затронули основные параметры бюджета на 2018 год.

- объем доходов увеличился на 800 тысяч рублей и составил 2 654 566,0 тысяч рублей;

- объем расходов уменьшился на 208,6 тысяч рублей и составил 2 778 020,2 тысяч рублей.

Увеличение бюджета на 800 тысяч рублей произошло в связи с утверждением ЗАТО г. Североморск гранта по итогам подведения итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год.

Депутаты установили понижающий коэффициент для определения арендной платы за земельный участок ООО «Домашнее». 18 сентября депутаты приняли Решение №426, в котором определили, что своим решением они смогут предоставлять льготы арендаторам,

которые в течение текущего финансового года на безвозмездной основе выполнили работы для нужд муниципального образования ЗАТО г. Североморск в размере, не превышающем суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов при выполнении указанных работ, на основании заявлений арендаторов.

Такие услуги оказало ООО «Домашнее» в обустройстве лыжной трассы в городском парке.

Депутаты приняли решение о награждении Благодарственными письмами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск за заслуги в развитии транспортных услуг для населения Мурманской области, успехи в труде, многолетнюю добросовестную работу и в связи с профессиональным праздником Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта двух водителей 1 класса Североморского АТП Минина Александра Анатольевича и Пучка Геннадия Анатольевича.

Депутаты заслушали отчет полковника полиции Тямина Дмитрия Анатольевича «Об основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по итогам 9 месяцев 2018 года и состоянии охраны общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории».

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков обратил внимание Дмитрия Тямина на необходимость активизации участия сотрудников ГИБДД в разработке Комплексной схемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также, принятии административных мер к водителям, которые паркуются на тротуарах и к владельцам собак, которые выгуливают животных без поводков и намордников, в том числе, на детских площадках.