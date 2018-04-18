Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Марина Ковтун и председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой осмотрели выставку-презентацию, посвящённую 80-летию Мурманской области

В рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации развёрнута выставка, отражающая наиболее яркие особенности региона, его историю и современные тенденции развития. Здесь представлены стенды, посвящённые ведущим отраслям экономики края, природным богатствам, экономическому потенциалу и культурному наследию области. Сегодня перед заседанием верхней палаты парламента комплексную экспозицию региона осмотрели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Марина Ковтун и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.



Стенд «Транспортные ворота России в Арктику и Карта Северного морского пути» наглядно демонстрирует логистические возможности региона, от берегов которого рыболовные суда уходят на промысел, научные суда – в экспедиции, атомные ледоколы – в рейсы к Северному полюсу и на проводку судов по Севморпути, корабли Северного флота – на боевое дежурство в океане.



Незамерзающий порт Мурманск – базовый порт обеспечения перевозок грузов по Северному морскому пути. Это единственный порт страны, способный круглый год принимать суда дедвейтом до 300 тысяч тонн практически с любыми грузами, рассказала в ходе осмотра экспозиции губернатор Марина Ковтун. На раскрытие логистического потенциала Мурманской области направлен реализуемый сегодня проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» с объемом инвестиций свыше 139 млрд рублей. Он предполагает создание незамерзающего глубоководного хаба, способного стать ключевым логистическим пунктом российской Арктики, за счет развития инфраструктуры на западном берегу Кольского залива. Крупнейшие предприятия, работающие в регионе, представлены на «промышленной карте» региона.



Мурманская область по праву славится своей рыбной промышленностью. Каждая шестая тонна пищевой рыбной продукции в России произведена в регионе. Ежегодно рыбаки края добывают более 600 тысяч тонн водных биоресурсов – это около 16% общероссийского вылова. Мурманская область занимает второе место по СЗФО по объемам выращивания рыбы. В рамках выставки на профильном стенде представлена продукция местных производителей, в том числе рыба и морепродукты, а также биологически активные добавки, продукты из северных ягод, молочная продукция и пушнина, сувениры. Отдельный стенд посвящён туристско-рекреационному комплексу. Регион очень востребован у российских и зарубежных туристов. Гостям предлагаются горнолыжные курорты, открытые до 190 дней в году, уникальные круизы на борту атомного ледокола на Северный полюс, рыбалка на живописных реках, десятки форматов этнографического, экологического и событийного туризма.



Саамские и поморские традиции в наши дни бережно сохраняются и передаются молодому поколению, в том числе благодаря многочисленным фестивалям, выставкам и мастер-классам. Своё мастерство на выставке демонстрируют лучшие мастера по изготовлению традиционных саамских игольниц и поморских козуль.