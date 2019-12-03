Председатель закупочной комиссии «погрел руки» на госконтрактах

100 миллионов рублей - такую сумму, по информации осведомленных источников «Арктик-ТВ», мог вывести из казны Мурманской области бывший «спортивный» чиновник Иван Сигаев.

Напомним, председателя закупочной комиссии Государственного автономного учреждения Мурманской области «Центр спортивной подготовки» задержали с поличным во время получения взятки в декабре прошлого года.

К раскрытию коррупционных схем чиновника приложили большие усилия сотрудники областного следственного комитета и УФСБ, которые установили, что Сигаев организовал крупномасштабную систему по получению взяток и откатов в виде процентов от стоимости государственных контрактов. А это средства, которые планировалось потратить на закупки для развития спортивной инфраструктуры Мурманской области.

За незаконные материальные вознаграждения чиновник оказывал содействие коммерческим организациям и способствовал заключению с ними государственных контрактов по многократно завышенной стоимости. Практически все контракты Центра спортивной подготовки Мурманской области заключались с аффилированными Ивану Сигаеву предпринимателями. Некоторые имели бестоварный характер и фактически не исполнялись, отмечают источники нашего телеканала.

Подозреваемому предъявлено окончательное обвинение, в том числе и по статье 285 УК РФ - Злоупотребление должностными полномочиями. В отношении него возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по данной статье – до 8 лет лишения свободы.