Председателем Общественной палаты шестого состава избрана Ольга Журба

Сегодня состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Мурманской области шестого состава. В заседании приняла участие губернатор Марина Ковтун. Обращаясь к участникам заседания, глава региона отметила, что за минувшие 10 лет Общественная палата зарекомендовала себя как незаменимый инструмент обратной связи с обществом.

«Гражданское общество в Мурманской области за эти годы сделало огромный шаг вперёд. В этих условиях палата просто обязана отвечать на новые вызовы, быть максимально отзывчивой на требования времени», – подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор нацелила общественников на продолжение проектов, над которыми работали предыдущие составы. Это, прежде всего, формирование общественных советов при исполнительных органах государственной власти для независимой оценки качества услуг в сфере здравоохранения, социального обслуживания, культуры, образования. Глава региона также выступила с предложением создать муниципальные общественные палаты. По мнению Марины Ковтун, этот шаг завершит формирование общественной вертикали от муниципалитетов до Общественной палаты Российской Федерации.

Важным направлением работы Общественной палаты губернатор назвала контроль над реализацией майских указов Президента РФ, на основе которых сформированы 46 региональных программ.

«Общественная палата должна стать своеобразным аудитором работы власти на основании пожеланий, замечаний и мнений наших земляков. Северяне ждут от вас и от власти важных новых инициатив. Уверена, что в диалоге с Общественной палатой решения, принимаемые властью, будут взвешенными и ожидаемыми населением. Со своей стороны заверяю вас, что правительство Мурманской области будет оказывать Общественной палате всю необходимую поддержку. Желаю новому составу и новому председателю Общественной палаты Мурманской области успешной и плодотворной работы», – сказала Марина Ковтун.

Председателем Общественной палаты шестого состава избрана представитель городской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» города Мончегорска Ольга Журба, заместителями – заместитель председателя местной национально-культурной автономии немцев города Мурманска Надежда Рафикова и член Мурманского областного совета профессиональных союзов Юлия Величко. Участники пленарного заседания утвердили руководящие документы – Регламент и Кодекс этики, а также определили количество комиссий и рабочих групп, избрали их председателей.