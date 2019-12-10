Председателю правления ТСЖ, обвиняемого в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере, придётся отвечать

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч.2 п. «б» УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику в особо крупном размере путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

Установлено, что мужчина, 1971 года рождения, являясь председателем правления ТСЖ, в период с февраля 2015 года по апрель 2016 года путём злоупотребления доверием представителей ПАО «Мурманская ТЭЦ» незаконно удержал и в последующем незаконно распорядился частью денежных средств, поступивших на расчётные счета ТСЖ от населения в счёт оплаты услуг, оказанных ПАО «Мурманская ТЭЦ» по договору теплоснабжения за период с 1 января 2015 года по 31 марта 2016 года, перечислив денежные средства с указанных расчётных счетов в адрес иных контрагентов ТСЖ, причинив тем самым ПАО «Мурманская ТЭЦ» особо крупный ущерб в размере свыше 1 млн 200 тысяч рублей.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению не признал в полном объёме, утверждая, что имущественного ущерба ПАО «Мурманская ТЭЦ» не причинял. Версии подсудимого и его защитника в ходе судебного следствия были опровергнуты.

Первомайский районный суд г. Мурманска приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Судом назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Гражданский иск ПАО «Мурманская ТЭЦ» в размере 1 млн 279 тысяч 730 рублей 60 копеек удовлетворён в полном объёме.

Приговор суда не вступил в законную силу.