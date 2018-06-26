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Мурманская область. Арктика26.06.18 09:58

«Предсказуемый» сосед дружит с непредсказуемой и агрессивной страной

Учения НАТО у берегов Норвегии и развитие отношений Норвегии и США должны стать сигналом для России. Об этом сообщил сегодня  телекомпании «NRK»  начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

25 июня восемь стран НАТО начали противолодочные учения «Dynamic Mongoose», которые до 6 июля будут проходить в Северном море рядом с Норвегией.

«Они (РФ) должны смотреть на это как на мощный сигнал о том, что мы (с Норвегией) укрепляем партнёрство», - сказал он. «Как изменение климата, так и ситуация с безопасностью повысили интерес к северным регионам», - добавил Ричардсон.

В свою очередь министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен указал, что именно ситуация с безопасностью в регионе привела к росту активности НАТО в нём. «Пять-шесть лет назад все было спокойно, но теперь это уже не так. И здесь роль играет не только Россия, дело и в более неопределенной ситуации. Поэтому мы создаём новое командование для Северной Атлантики и проводим больше учений с нашими союзниками», - отметил он.

«Российскую сторону не должно удивлять проведение нами учений с нашими партнёрами. Нет никаких причин на это реагировать», - продолжил Бакке-Енсен. Он добавил также, что «для Норвегии важно быть предсказуемым соседом для РФ».

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