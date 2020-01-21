«Предсменный экзаменатор» - за 60 секунд ответить на три вопроса

20 января на Кольской ГМК был введён в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Предсменный экзаменатор», предназначенный для тестирования и контроля компетентности работников в сфере безопасности труда. Проект реализован совместно специалистами департамента промышленной безопасности, управления автоматизации и центра автоматизации производства КГМК.

- Впервые в качестве пилотного проекта система предсменной проверки знаний сотрудников была внедрена в 2017 году на руднике «Северный», - отметил начальник отдела эксплуатации производственных систем центра автоматизации производства Кольской ГМК Александр Павлов. - Спустя время, эксперимент признали удачным, после чего в начале 2019 году принято решение распространить его во всех внутренних структурных подразделениях.

Теперь проверить уровень своей квалификации по профессии работники могут при помощи информационных киосков с сенсорным экраном. Всего их 33, они установлены во всех внутренних структурных подразделениях компании.

Идентификация пользователя происходит по электронному пропуску или табельному номеру, который вводит в систему вручную непосредственно сам сотрудник. Перед заступлением на смену работнику за 60 секунд необходимо ответить на три вопроса. Такое тестирование позволяет оценить знание сотрудниками требований охраны труда, их способность выполнять опасные рабочие операции, действовать в аварийных ситуациях и оказывать первую помощь пострадавшим.

- Мы убеждены, что даже такое сложное производство, как горно-металлургическое, может быть безопасным - подчеркнул начальник управления охраны труда департамента промышленной безопасности Кольской ГМК Антон Олейников. – Мы надеемся, что реализация этого проекта позволит нам повысить компетентность персонала в области охраны труда и поможет в достижении главной цели – трудиться без травматизма.

В настоящее время в базу данных предсменного экзаменатора введено 229 тестов для 637 (с учетом разрядов/категорий) профессий.

Вся информация о прохождении тестирований архивируется и затем используется как инструмент оперативного контроля и мониторинга проверки знаний персонала в области охраны труда.

В среднем за сутки в Кольской ГМК при помощи программно-аппаратного комплекса «Предсменный экзаменатор» проверяют знания более 1000 сотрудников.