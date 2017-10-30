Представителей делового и научного сообщества Мурманской области приглашают принять участие в XXI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед 2018»

5-8 апреля 2018 года в Москве пройдет XXI Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед 2018». Основной целью мероприятия является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.

Салон «Архимед 2018» проходит при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, администрации президента Российской Федерации, Роспатента Международной Федерации Ассоциаций Изобретателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, министерства обороны Российской Федерации, министерства образования и науки Российской Федерации, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

В рамках данного мероприятия запланировано проведение международной выставки изобретений, новых продуктов и услуг, международной выставки-презентации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров «Товарный знак «Лидер», 1-го Всемирного конгресса изобретателей, а также ряд деловых встреч изобретателей с инвесторами и производителями промышленной продукции.

С подробной информацией о XXI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед 2018» можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия: www.archmedes.ru