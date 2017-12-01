Представители бизнеса и налоговой службы обсудили обширный круг вопросов

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области провёл ежегодную налоговую конференцию. Конференция прошла при поддержке НМФО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (ФОРМАП) и комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Восьмой год подряд конференция собирает на своей площадке руководителей УФНС по Мурманской области и предпринимателей со всего региона – будь то индивидуальные предприниматели, директора компаний или финансисты и бухгалтера крупных предприятий. Это уникальное мероприятие, в котором может принять участие любой представитель бизнес-сообщества региона и первым узнать о важнейших изменениях налогового законодательства и нюансы его реализации на территории Мурманской области.

Представители бизнеса и налоговой службы смогли обсудить обширный круг вопросов. Так, нынешняя конференция дала возможность обсудить вопросы, касающиеся уплаты НДФЛ налоговыми агентами, имеющими обособленные подразделения; вопросы изменения законодательства по налогу на прибыль организаций с 2018 года, изменений в законодательстве, направленных на противодействие фиктивным компаниям, новую форму налоговой декларации по налогу на имущество организаций, и многое другое. Обширным блоком стало обсуждение второго этапа перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для субъектов малого и среднего бизнеса. Представители управления рассказали и о риск-ориентированном подходе к камеральному контролю в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. По словам представителей налогового управления, количество камеральных проверок снижается, упростилась процедура подачи налогоплательщиком жалобы в вышестоящий налоговый орган, а налоговая служба из года в год стремится стать не просто контрольно-надзорным органом, а удобным и доступным сервисом для налогоплательщиков.

Количество участников и вопросов к налоговому органу в очередной раз показали актуальность проведения подобных мероприятий. А в ближайшее время материалы прошедшей конференции появятся на сайте Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.