Представители «Дома дружбы» в этно-лагере «Вместе» обсудили вопросы национальной политики

В минувшие выходные в поморском селе Варзуга прошёл первый этно-лагерь «Вместе». Дата проведения выбрана неслучайно – в эти дни здесь проходили праздничные мероприятия, посвященные 600-летию старейшего поселения на берегу Кандалакшского залива Белого моря. Участниками мероприятия стали представители национально-культурных общественных объединений и автономий «Дома дружбы» Мурманской области, органов власти, учреждений культуры и образования.

В течение двух дней в этно-лагере обсуждались такие серьёзные темы, как национальная политика, межнациональные отношения, коммуникативные процессы в обществе, взаимодействие между поколениями. Главным экспертом выступил Андрей Худолеев, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России.

Вечер первого дня завершился кинолекторием с просмотром и обсуждением фильма «Старухи» и танцевальным мастер-классом, который провели участники самого северного в мире мультикультурного клуба сквер-данса «Polar Light Dancers». Утро второго дня началось с этно-зарядки, в которую были вовлечены все участники лагеря, подготовившие упражнения с элементами национальных танцев.

Второй день лагеря был посвящен работе интерактивной площадки «Лаборатория межнационального взаимодействия». Участники выявили личные идентификаторы своей национальной принадлежности, нашли точки соприкосновения, определили для себя область применения полученных знаний.

«Пришло понимание, что Россия как единое целое строится на духовной общности наших народов. Об этом теперь буду рассказывать на своей странице в социальных сетях, – отметила Людмила Рыжикова, представитель Мурманской местной национально-культурной автономии «Белорусы Мурмана».

«Я вспомнила свою бабушку, которая передавала мне национальные традиции. В том числе, как должна вести себя девушка и почему. Задумалась – а почему я этого не делаю? Необходимо в семье передавать молодым традиции и обычаи», – подчеркнула Зоя Габдуллова, представитель Региональной общественной организации Чувашское культурное общество «Чувашский край».

«Я работаю в международном немецком проекте. Обмениваемся русскими и немецкими школьниками. В результате нашей работы я поняла, что есть проблема – отсутствие информационного единого пространства, где можно было бы общаться и рассказывать об особенностях национальностей, о своей работе в сфере национальной политики», – отметила Надежда Рафикова, заместитель председателя Общественной организации «Местная национально-культурная автономия немцев г. Мурманска».

«В процессе работы сложилось впечатление хорошего единого коллектива. Единство, которое создаёт ощущение праздничности, проникновения в культуру друг друга. Об этом семинаре обязательно напишу своими друзьями на Украине. Расскажу о «Доме дружбы», – сказала Ирина Дяткинская, представитель Региональной общественной организации «Объединение украинцев Мурманской области».

Подводя итоги семинара, участники говорили о необходимости единого информационного пространства для совместного межнационального общения и межпоколенческого взаимодействия.

Мероприятие организовано Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и Региональным центром поддержки молодежных и добровольческих инициатив в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.