Мурманская область. Арктика06.05.18 08:00
В Североморске на улице Сафонова состоялась городская акция «Георгиевская ленточка». Представители городского ученического парламента Дома детского творчества имени Саши Ковалева раздавали прохожим символ Победы, объясняя, как правильно его носить.
Представители городского ученического парламента в Североморске провели акцию «Георгиевская ленточка»
В Североморске на улице Сафонова состоялась городская акция «Георгиевская ленточка». Представители городского ученического парламента Дома детского творчества имени Саши Ковалева раздавали прохожим символ Победы, объясняя, как правильно его носить.
Коллективы североморского Дома детского творчества подготовили театрализованную программу для горожан. Акция проходила под песни и стихи военных лет в исполнении североморцев одетых в военную форму красноармейцев времен Великой Отечественной войны.
5 мая, в 14.00 городская акция «Георгиевская ленточка» прошла в поселке Щукозеро на улице Агеева, а в 16.00 на площадке перед Центром досуга молодежи Североморска.
Комментарии
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Последние комментарии
Константин
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