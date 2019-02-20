Представители Государственного управления Норвегии по радиационной и ядерной безопасности с рабочим визитом посетили ФГУП «Атомфлот»

14 февраля ФГУП «Атомфлот» посетили представители Государственного управления Норвегии по радиационной и ядерной безопасности – старший советник Хокан Маттсон и начальник отдела Ингар Амундсен.

«Основная цель нашего визита – проверить ход реализации проектов на ФГУП «Атомфлот», удостовериться, что план Правительства Норвегии реализуется в полном объеме. Мы впечатлены тем, какая внушительная работа проделана на площадке «Росатомфлота». У Норвегии большой интерес к нашей совместной деятельности, увидев результаты сотрудничества, нам будет проще принимать решение о дальнейших работах», - подчеркнул начальник отдела «DSA» Ингар Амундсен.

В ходе визита представителям Норвегии продемонстрировали систему физической защиты «Ядерного острова» - зоны обращения с ядерными материалами, радиационные мониторы на контрольно-пропускных пунктах предприятия (автотранспортном, железнодорожном, а также пункте пропуска персонала). Представители «DSA» посетили Лабораторию окружающей среды, оборудование которой было приобретено в рамках реализуемых проектов.

«Несмотря на международную обстановку, наше сотрудничество реализуется в полном объеме. Уверены, что взаимодействие в решении вопросов ядерной и радиационной безопасности будет продолжено», - отметил Ингар Амундсен, пишет пресс-служба «Росатомфлота».

Государственное управление Норвегии по радиационной и ядерной безопасности (ранее NRPA, сейчас DSA) осуществляет контроль за расходованием средств Министерства иностранных дел Норвегии в рамках Проекта «Выполнение работ по модернизации СФЗ зоны обращения с ядерными материалами (ЯМ) и радиоактивными веществами (РВ) на территории ФГУП «Атомфлот». В настоящий момент идет реализация четвертого этапа проекта силами Росатомфлота, компании «Nordisk Sikkerhet AS» (Норвегия), АО СНПО «Элерон».