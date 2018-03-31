Представители коренных малочисленных народов Севера собираются заняться традиционной деятельностью в государственном природном комплексном заказнике «Сейдъявврь»

30 марта на базе ГОБУ «Центр народов Севера» состоялось очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. В заседании приняли участие представители Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, региональных Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям, комитета по ветеринарии Мурманский области, ГОКУ «Дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области», представители ПАО «Сбербанк», специалисты ГОБУ «Центр народов Севера», представители саамской общественности.

Заседание Совета началось с отчёта о проделанной работе по исполнению решений Совета от 15 декабря 2017 года.

В соответствии с одним из решений проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросу о приеме на целевые места представителей коренных малочисленных народов Севера в высшие учебные заведения. По информации администраций муниципальных образований районов традиционного проживания коренного малочисленного народа Севера Мурманской области, в 2018 году были поданы 6 заявок на поступление на целевые места в Ловозерском и Кольском районах. Также в феврале текущего года проведена встреча жителей Ловозерского района из числа представителей коренного малочисленного народа с представителями Министерства здравоохранения Мурманской области по вопросу о реализации права граждан из числа малочисленных народов Севера Мурманской области, проживающих в сельской местности, на бесплатное получение лекарств по рецепту врача по месту жительства. В настоящее время Министерство здравоохранения разрабатывает памятку, в которой будут прописаны права коренного малочисленного народа Севера Мурманской области в области здравоохранения.

Одним из вопросов, который обсуждался в рамках заседания, стал вопрос о внесении изменений в административный регламент «Выделение водных биоресурсов для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (саами), проживающих на территории Мурманской области». Информацию по этому вопросу представил заместитель начальника управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой переработки Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Долголевец.

В ходе заседания начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий комитета по ветеринарии Мурманский области Ольга Должанова проинформировала членов Совета о переходе на обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов при обороте живых животных и продукции животного происхождения в электронном виде в автоматизированной системе «Меркурий».

В рамках обсуждения инициативы создания зимнего снегоходного маршрута на территории озера Сейдозера начальник отдела государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Волошин рекомендовал Совету направить обращение в ГОКУ «Дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области» с конкретными предложениями по разработке и прохождению данного маршрута, особо подчеркнув, что данный процесс не будет быстрым, так как повлечёт за собой изменения в действующее положение о государственном природном комплексном заказнике «Сейдъяввръ» и процедуру согласования с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

«Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области крайне заинтересовано в упорядочивании передвижения и функционировании заказника, рассматриваются любые предложения», - сказал Сергей Владимирович.

В завершении обсуждения вопроса участники заседания рассмотрели возможность заключения договоров (соглашений) с представителями коренного малочисленного народа Севера и их общинами о пользовании ресурсами государственного природного комплексного заказника «Сейдъявврь» и совместной деятельности сторон.

«Мы поддерживаем данную инициативу и просим с этой инициативой официально обратиться как в ГОКУ «Дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области», так и в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, чтобы мы смогли отреагировать, рассмотреть конкретные предложения и разработать совместно с коренным малочисленным народом Севера подобные соглашения в рамках действующего законодательства, - добавил исполняющий обязанности директора ГОКУ «Дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области» Олег Марухленко.

Также члены Совета рассмотрели вопросы осуществления традиционного рыболовства на водоёмах Ловозерского и Кольского районов представителями коренного малочисленного народа саами, проживающими в районах традиционного проживания и действующих тарифах по расчётно-кассовому обслуживанию банковских счетов общин коренного малочисленного народа. В обсуждении вопроса о тарифах по расчётно-кассовому обслуживанию банковских счетов приняли участие клиентские менеджеры ПАО «Сбербанк» Наталия Парамонова и Екатерина Левченко, которые предложили общинам коренного малочисленного народа саами воспользоваться специальным предложением - тарифом «Легкий Старт», подразумевающим бесплатное открытие и ведение счёта для юридических лиц. Данное предложение позволит общинам коренных малочисленных народов – некоммерческим организациям существенно снизить расходы по обслуживания расчётных счетов.

В завершении заседания участникам заседания специалистом ГОБУ «Центр народов Севера» Ольгой Корвяковой представлена информация по изданию и переизданию литературы на саамскую тематику в 2018 году.