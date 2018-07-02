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Мурманская область. Арктика02.07.18 13:40

Представители малого и среднего бизнеса Апатитов и Кировска ознакомились с подробностями схемы технологического присоединения к сетям Колэнерго

В рамках Дня предпринимателя в Апатитах в здании управления Центральных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» состоялась встреча с представителями малого и среднего бизнеса, организованная при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Об особенностях технологического присоединения к сети в зоне ответственности производственного отделения «Центральные электрические сети» рассказал участникам встречи заместитель директора ПО ЦЭС по развитию и реализации услуг Владимир Викулин. Он также разъяснил, как можно получить консультацию, в какой форме сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение.

В ответах на вопросы предпринимателей принял участие заместитель директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по развитию и реализации услуг Алексей Лебедев. В частности, он отметил, что выполняя условия договоров на технологическое присоединение, энергокомпания несёт большие затраты, но, к сожалению, некоторые потребители, со своей стороны, не спешат выполнять договорные условия. При этом, в случае неготовности или отказа заявителя от исполнения договора, ответственность в части понесенных сетевой организацией затрат ложится на заявителя.

Алексей Лебедев напомнил, что на сайте МРСК Северо-Запада» действует интернет-приёмная https://clients.mrsksevzap.ru/home, где можно оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая  информация о том, как оформить заявку на ТП, рассчитать стоимость услуги по присоединению к сети.

На встрече с предпринимателями также была анонсирована ежегодная региональная инвестиционная энергетическая конференция, проведение которой запланировано на ноябрь текущего года.

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