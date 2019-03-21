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Мурманская область. Арктика21.03.19 09:20

Представители мурманского бизнес-сообщества ознакомились с подробностями схемы технологического присоединения к сетям Колэнерго

Энергетики призывают потребителей активнее использовать онлайн-сервисы.

В Мурманске состоялась встреча с представителями малого и среднего бизнеса, организованная при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

О доступности и возможностях технологического присоединения к сети в зоне ответственности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» рассказали бизнесменам заместитель директора энергопредприятия  Алексей Лебедев и начальник управления технологического присоединения Сергей Заборщиков. Акцент в выступлениях был сделан на простоте и удобстве онлайн-сервисов: энергетики предложили предпринимателям активнее использовать электронные формы подачи заявок через интернет.

Участникам встречи разъяснили, как можно получить консультацию, в какой форме сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе правоустанавливающих документов, оформить заявку.

В настоящее время средняя загрузка центров питания «Колэнерго» 35 кВ и выше составляет 54 процента, возможности для технологического присоединения потребителей есть.

Во встрече с предпринимателями приняли участие глава регионального министерства по развитию промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов и руководитель областного комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский.

На сайте МРСК Северо-Запада» действует интернет-приёмная https://clients.mrsksevzap.ru/home, где можно оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая  информация о том, как оформить заявку на ТП, рассчитать стоимость услуги по присоединению к сети.

Аналогичную информацию можно получить и на едином на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/

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