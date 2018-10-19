Представители Мурманской области примут участие в работе Форума стратегов в Петербурге

22 и 23 октября Санкт-Петербург готовится принять XVII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Стратегическое партнерство «Северо-Запад» выступает соорганизатором Форума и обеспечивает работу двух круглых столов «Синхронизация документов стратегического планирования регионов и муниципалитетов с инвестиционными планами инфраструктурных компаний и бизнеса» и «Применение кластерного подхода для развития межрегионального и приграничного сотрудничества». Обе площадки будут работать в первый день Форума – 22 октября. Участие в дискуссии подтвердили представители Мурманской области.

Синхронизация как залог успешного развития регионов и бизнеса

В задачи Стратегического партнерства входит изучение планов развития регионов Северо-Западного федерального округа на среднесрочную перспективу, оценка их согласованности с инвестиционными планами инфраструктурных компаний, а также создание и постоянное обновление единой базы инвестиционных проектов СЗФО. Сегодня экспертной группой Партнерства при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе ведется поступательная работа над созданием многофункциональной информационно-аналитической системы синхронизации документов стратегического планирования регионов и инвесторов.

Круглый стол по вопросам синхронизации планов развития регионов и бизнеса призван структурировать алгоритмы и методику сбора этого масштабного пазла, элементы которого на сегодняшний день разрознены и зачастую требуют доработки в ручном режиме. К дискуссии присоединится министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова, а также руководитель представительства Правительства Мурманской области в Санкт-Петербурге Владимир Лосев.

Модератором круглого стола выступит помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев.

– Обозначенная тема актуальна для всех российских регионов. В том числе, в связи с требованиями 172-ого федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», предписывающего регионам скорректировать свои стратегии социально-экономического развития в соответствии со стратегией пространственного развития Российской Федерации в целом. Выполнить поставленную задачу качественно невозможно без развития горизонтального взаимодействия субъектов развития: органов государственной и муниципальной власти, бизнеса, инфраструктурных компаний. Круглый стол, проводимый силами Стратегического партнерства при поддержке аппарата полномочного представителя Главы государства, даст фактуру для продолжения работы по выработке стройной системы автоматического сбора и взаимоувязывания данных о планах развития субъектов Российской Федерации с инвестиционными программами инфраструктурных компаний и частного бизнеса, – прокомментировал Евгений Карпичев.

Участие в работе круглого стола «Синхронизация документов стратегического планирования регионов и муниципалитетов с инвестиционными планами инфраструктурных компаний и бизнеса» подтвердили: Александр Цыбульский – губернатор Ненецкого автономного округа; Алексей Елин – врио директора Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ; Виктор Иконников – заместитель председателя правительства Архангельской области; Игорь Девятко – руководитель Агентства стратегических разработок Архангельской области; Дмитрий Ялов – вице-губернатор, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; Елена Тихонова – министр экономического развития Мурманской области; Владимир Лосев – руководитель представительства Правительства Мурманской области в Санкт-Петербурге; Иван Болтенков – заместитель губернатора Ненецкого автономного округа; Владимир Перегуда – заместитель генерального директора — директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» и другие спикеры.

Ожидается, что к дискуссии присоединяться Артём Пидник – генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада», Владимир Голоскоков – начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО РЖД и другие стейкхолдеры.