Представители Мурманской области примут участие в заключительном этапе Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

Под председательством помощника полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгения Карпичева состоялось заседание оргкомитета Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!». В режиме видеоконференцсвязи со всеми региональными департаментами и министерствами образования обсуждались вопросы подготовки к торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса.

22 сентября в Санкт-Петербург на торжественную церемонию награждения прибудут победители и лауреаты окружного конкурса «Я – гражданин России!» и их педагоги – 36 детей и 36 взрослых. Среди них – шесть представителей Мурманской области.

Для победителей конкурса сочинений и их педагогов организаторы заключительного этапа проекта предусмотрели интересную и насыщенную программу.

«Победители и лауреаты заключительного этапа межрегионального проекта «Я – гражданин России!», по доброй традиции, встретятся с полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым. Получение дипломов и подарков ребята также отметят полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Затем лауреатов конкурса и их педагогов ждет большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Вечером 22 сентября участники торжественных мероприятий отправятся в Петергоф на Осенний праздник фонтанов», – рассказал помощник полномочного представителя Главы государства Евгений Карпичев.

Помощник полпреда отметил слаженную работу регионов в подготовке заключительного этапа Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!», а также оператора проекта – Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

«Мы искренне рады выступать оператором этого важного для всего Северо-Запада проекта. И уже сегодня вместе с аппаратом полномочного представителя и организационным комитетом конкурса начинаем продумывать подготовку к III Межрегиональному конкурсу сочинений. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы воплотить в жизнь пожелание министра просвещения РФ Ольги Васильевой об опубликовании работ лауреатов в специальном сборнике по аналогии с тем, как министерство поступает с работами-победителями Всероссийской олимпиады по литературе», – прокомментировал Исполнительный директор АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Виталий Шаповалов.