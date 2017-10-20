Представители Мурманской области принимают участие в работе V Международного форума «Арктические проекты сегодня и завтра», который открылся вчера в Архангельске. Программа форума посвящена экономическому развитию северных регионов России в связи с реализацией нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике.

Особое внимание уделяется развитию судоходства по Северному морскому пути, ключевым звеном которого является атомный ледокольный флот, базирующийся в Мурманске. Кроме того, обсуждаются вопросы кадрового и научного потенциала северных регионов.