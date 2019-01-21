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Мурманская область. Арктика21.01.19 16:46

Представители ОНФ в Мурманской области обсудили общественные предложения для органов исполнительной власти региона

Представители Общероссийского народного фронта в Мурманской области приняли участие в первом в 2019 г. заседании регионального штаба. Его основным итогом стало решение о проведении ежегодной конференции регионального отделения ОНФ 15 февраля  в областном центре и составе рабочей группы по её подготовке. Участники мероприятия также рассмотрели результаты исполнения региональными властями общественных предложений по повышению качества жизни граждан в Заполярье в 2018 г. Проведенный представителями ОНФ мониторинг показал, что из 18 предложений 14 были исполнены.

«В частности, на лыжной трассе в городе Кола теперь функционирует современная система освещения, а недавно на опасном пешеходном переходе, ведущем к ней, заработал новый светофор. Среди других общественных предложений, реализованных в регионе – включение в программу «Формирование комфортной городской среды» населенных пунктов с численностью населения менее 1 тысячи человек. В результате к ее реализации присоединились села Териберка, Ура-Губа и поселок Туманный в Кольском районе, село Варзуга в Терском районе, сельское поселение Зареченск в Кандалакшском районе и Алакуртти», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Общественники сообщили, что в ежегодной конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманске примут участие активисты и эксперты ОНФ, представители общественных организаций, органов государственной и муниципальной власти. В ходе мероприятия будут подведены итоги общественной работы в 2018 году, намечены планы дальнейшей работы, сформированы новые общественные предложения губернатору и правительству региона для реализации в текущем году.

В завершении заседания члены регионального штаба ОНФ обсудили участие граждан в работе Движения посредством мобильного приложения «Народный контроль». Инструмент позволяет оперативно получать информацию о том, что происходит на местах: насколько качественно исполняется «майский суперуказ» президента, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов. Приложение, презентованное 29 ноября 2018 г. на съезде Общероссийского народного фронта, уже скачали около 13 тысяч человек. Оно даёт возможность каждому жителю страны стать активистом или экспертом Народного фронта.

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