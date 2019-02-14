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Мурманская область. Арктика14.02.19 09:40

Представители приарктических стран приедут в Россию на конференцию по вопросам промысла в Арктике

Участие в конференции научных экспертов стран-участниц Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах Арктики подтвердили представители США, Канады, Исландии, Норвегии, Гренландии, а также КНР. Ожидается ответ от ЕС, Японии и Республики Корея.

Первая встреча специалистов всех стран, подписавших Соглашение, пройдёт на территории России – в Архангельске 12-13 апреля. Учёные обсудят план совместных исследований состояния арктических запасов водных биоресурсов, а также стратегии регулирования рыболовства.

Ожидается, что мероприятие соберет около 100-150 человек, хотя изначально планировалось около 50 участников. Уже на первой стадии подготовки высокий интерес к конференции проявили международные неправительственные организации, в том числе представители WWF, Международной Арктической программы, образованной Фондом Пью и Фондом Охраны океанов, а также представители бизнес-сообщества других государств.

Организаторы мероприятия – Федеральное агентство по рыболовству и правительство Архангельской области.

В первый день конференции, 12 апреля, состоятся презентации национальных программ исследований в Арктике. Во второй половине первого дня и на следующий эксперты приступят к формированию архитектуры совместного плана исследований района Арктики, который регулируется Соглашением о предотвращении ННН-промысла. Подготовка проекта программы запланирована в формате круглого стола между делегациями 10 стран-участниц соглашения. Презентация итогового документа состоится на пленарном заседании 13 апреля.

В рамках деловой программы также намечены круглые столы по подготовке кадров для обеспечения рыбохозяйственного комплекса в Арктике и по научно-исследовательским судам для арктических экспедиций. Эти предметы до крайности актуальны для освоения нового, очень непростого по природным условиям региона. Россия готова поделиться опытом как в области отраслевого образования, так и по теме создания современного высокотехнологичного флота. Специализированные кадры готовит, в частности, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, который принимает Конференцию. Обеспечением отрасли молодыми специалистами также занимаются подведомственные Росрыболовству образовательные учреждения на Дальнем Востоке и в других морских регионах России. В 2018 году по заказу Росрыболовства завершено проектирование современного крупнотоннажного научно-исследовательского судна ледового класса для морских экспедиций, в этом году планируется начать строительство первого из серии трех НИС. Суда будут оборудованы всем необходимым для работы в сложной ледовой обстановке.

Во время конференции планируется рассмотреть эскизы логотипа Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана.

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