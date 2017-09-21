Представители регионального УМВД России с офицером связи стран Северной Европы в г.Мурманске обменялись информацией по вопросам предупреждения совершения преступлений на приграничных территориях

Накануне в Мурманске состоялась очередная рабочая встреча представителей УМВД России по Мурманской области с офицером связи стран Северной Европы в г.Мурманске Осси Гранатом. Со стороны полиции Мурманской области на встрече присутствовали заместитель начальника полиции областного управления МВД России по оперативной работе Алексей Смирнов и врио начальника управления уголовного розыска УМВД области Максим Максимов.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией пунктов плана совместных действий УМВД России по Мурманской области и органов полиции территорий Финляндской республики, граничащих с Мурманской областью, в борьбе с преступностью и охране общественного порядка и безопасности на 2017-2018 годы, подписанного 8 июня текущего года в Мурманске.

Участники встречи обменялись информацией по наиболее актуальным вопросам предупреждения совершения преступлений на приграничных территориях.

Кроме обсуждения вопросов взаимодействия, представитель Финляндской республики вышел с инициативой проведения совместного семинара в декабре 2017 года на базе Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области в целях обмена опытом по обучению и использованию служебных собак.