Представители региональной мониторинговой группы «Честная цена» провели повторный рейд в супермаркет сети «Магнит»

Руководство магазина «Магнит» на улице Чумбарова-Лучинского в Мурманске устранило многочисленные нарушения, выявленные в ходе общественного рейда, проведенного в рамках партийного проекта «Народный контроль» 29 июня.

Это показала повторная проверка, в которой участвовали руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин, председатель регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль», председатель Регионального отделения «Объединения потребителей России» Денис Лашин и член региональной мониторинговой группы «Честная цена», представитель регионального координационного совета сторонников партии Кирилл Чудинов.

Напомним, во время первого рейда, проведенного по обращениям граждан, проверяющие выявили ряд серьёзных недостатков в работе магазина. На входной вывеске не было указано время работы торговой точки. Помещение супермаркета было грязным, в нем ощущался неприятный запах, на полках с плодоовощной продукцией обнаружено большое количество гнилых овощей. Состояние многих упаковок с мясной и рыбной продукцией свидетельствовало о нарушении правил хранения. Оставляло желать лучшего и соблюдение магазином правил пожарной безопасности: план эвакуации отсутствовал, проходы были загромождены так, что два покупателя не имели возможности в них разойтись.

«Сейчас в магазине чисто, - отметил Лашин. – Каких-либо нарушений в условиях хранения и реализации продукции мы не зафиксировали. Устранены все замечания по пожарной безопасности. Больше всего радует, что руководство магазина идет на конструктивный диалог. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить персонал и руководство торгового предприятия за проделанную, на мой взгляд, колоссальную работу – изменения в лучшую сторону, действительно, очень большие».

Директор магазина Алексей Плесанов отметил, что будут предприниматься дальнейшие меры для повышения качества обслуживания покупателей. В частности, товар расставят более рационально, предполагается переоборудовать центральный вход и пожарный выход.

«Мы видим существенную разницу между тем, что было в магазине раньше, и тем, каким он стал сейчас, - подытожил Шадрин. – Его руководство проявило ответственность и готовность идти на контакт. Данная работа ведется систематически и имеет огромное значение, так как речь идет о качестве взаимодействия граждан и федеральной власти. Это тот самый диалог с властью, о котором мы все время говорим».