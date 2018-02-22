Представители Саамского собрания Самь Соббар выразили обеспокоенность состоянием рек и озер на территории Мурманской области

В рамках рабочих встреч членов Саамского собрания Самь Соббар с представителями органов исполнительной власти Мурманской области состоялась встреча с представителями Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области по вопросу предоставления льготных путевок коренным малочисленным народов Севера Мурманской области для ловли атлантического лосося.

В рамках встречи министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов проинформировал о предоставлении льготных путевок представителям коренных малочисленных народов Севера Мурманской области для ловли атлантического лосося в 2017 году.

В прошедшем году льготные путевки представителям коренных малочисленных народов Севера по месту жительства выданы пользователями рыбопромысловых участков Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (ранее «Мурманрыбвод»), ООО «Мурмантурист», СПК РК «Всходы коммунизма» и ЗАО «Серебро Поноя».

Только ЗАО «Серебро Поноя» в 2017 году местным жителям населенных пунктов Каневка и Краснощелье из числа коренных малочисленных народов Севера Мурманской области выдано более 200 льготных путевок.

В 2018 году взаимодействие с пользователями рыбопромысловых участков, расположенных в районах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, будет продолжено после определения объемов и условий вылова лосося в рамках работы Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Мурманской области, в которую входит член рабочей группы по рыболовству при Совете представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области Борис Скавронский.

Также на встрече обсуждались проблемы отдельных представителей коренного народа при осуществлении права на рыболовство, вопросы осуществления надзора и контроля за сохранением водных биоресурсов в водоемах Мурманской области, проблемы сохранения лососевого стада и охране нерестовых рек.

Представители Саамского собрания Самь Соббар выразили обеспокоенность состоянием рек и озер на территории Мурманской области после несанкционированных посещений их отдельными группами граждан и заинтересованность саамского народа в сохранении традиционного образа жизни и промыслов без нанесения ущерба окружающей среде.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов предложил Саамскому собранию Самь Соббар обсуждать и решать возникающие вопросы в сфере рыболовства в режиме оперативного диалога.