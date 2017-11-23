Представители СМИ разных стран обсудят новые инструменты журналистики на медиафоруме

25 ноября в Мурманском арктическом государственном университете состоится медиафорум, на котором представители СМИ разных стран обсудят новые инструменты журналистики. Участники дискуссии обсудят новые каналы связи читателя и журналиста, появление понятия «Сам себе журналист», возможности, появившиеся благодаря новым инструментам, позволяющим получить доступ к информации по всему миру.

Ведущий медиафорума: редактор ресурса «Region51.com» и сообщества «Мурманск - столица Арктики», блогер, общественный деятель Дмитрий Качалов.

Участие в форуме примут: Валерий Поташов, редактор журнала он-лайн «Черника» (Россия, г.Петрозаводск); Андре Ларссон, журналист, документалист (Швеция); Пертти Вейялайнен, режиссёр, (Финляндия); Магнус Аабэк, журналист (Норвегия); Кристиан Стробек, эксперт социальных медиа, консультант, журналист, работает в Датской школе журналистики в течение многих лет.