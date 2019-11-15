Представители стран Северной Европы выразили желание сотрудничать с нашим регионом в сфере экологического просвещения населения

Страны Северной Европы заинтересовались опытом Мурманской области в сфере обращения с отходами. Этот вопрос вчера стал одним из ключевых в ходе встречи заместителя губернатора Евгения Никоры с генеральным консулом Финляндии в Санкт-Петербурге госпожой Анне Ламмила и Генеральным консулом Швеции в Санкт-Петербурге госпожой Евой Сундквист.

Приветствуя гостей, вице-губернатор сделал акцент на том, что многолетние отношения северных приграничных территорий построены на принципах взаимного уважения и открытого диалога.

«Опыт сотрудничества Мурманской области с Финляндией и Швецией имеет не только крепкие традиции, но и хороший результат во многих проектах и направлениях. Мы нацелены на продолжение этого тренда», – сказал Евгений Никора.

В ходе рабочей встречи дипломаты обозначили несколько интересующих их тем. Прежде всего, это реализация на территории региона реформы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами – сортировка, утилизация, принципы логистики, кадровая составляющая. Гости готовы подробнее изучить опыт Мурманской области и взамен поделиться своими технологическими решениями. Консулы также обратили внимание заместителя губернатора на желание сотрудничать в сфере экологического просвещения населения. Евгений Никора поддержал эту идею.

Как рассказала Анне Ламмила, она настроена на работу по увеличению коммерческого сотрудничества в регионе, так как в этом есть высокая заинтересованность финских компаний.

Нынешний визит Евы Сундквист в том числе связан с подготовкой к предстоящим дням Швеции в Мурманске. Они пройдут в областном центре в конце ноября. В течение нескольких дней будут организованы сеансы шведского кино, пройдут лекции, также ожидается визит представительной делегации из Норрботтена.