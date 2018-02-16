Представители УИКов пошли по квартирам

Одной из новинок текущей президентской кампании стал обход членов участковых избирательных комиссий (УИКов) своих избирателей. В связи с этим Избирательная комиссия Мурманской области считает необходимым пояснить ряд принципиальных моментов.

«Главные цели личного обхода – информирование о предстоящих выборах, новеллах законодательства, а также уточнения данных об избирателях, – комментирует заместитель председателя Избирательной комиссии Мурманской области Елизавета Евсюкова. - Представители УИКа имеют право уточнить данные о зарегистрированных по месту проживания гражданах, а именно: ФИО, год рождения, для более детальной идентификации в государственной автоматизированной системе «Выборы».

Представители УИКов также выдают информационные материалы с необходимыми пояснениями о расположении вашего избирательного участка и о порядке голосования по месту нахождения.

«Все сотрудники УИКов имеют служебное удостоверение, в котором указаны ФИО, должность, номер участка, подтвержденные печатью избирательной комиссии, – отмечает Елизавета Евсюкова. – Впрочем, обычно избиратели знают сотрудников своего УИКа в лицо, большинство из них работает в избирательной комиссии не первый год».

В случае каких либо нарушений Избирательная комиссия Мурманской области просит сообщать по следующим контактам: 183006, г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Телефон (8152) 453-198, телефон-факс (8152) 453-287; e-mail: iksrf51@mail.ru