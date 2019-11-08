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Мурманская область. Арктика08.11.19 11:02

Представители ведущих японских компаний посетили АО «ММТП»

Мурманский морской торговый порт посетила делегация представителей японских деловых кругов, возглавляемая Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Помимо дипломатов, в состав делегации вошли представители исследовательских институтов, общественных бизнес-объединений и таких всемирно известных компаний, как «Марубени Корпорейшен» (Marubeni Corporation), «Хитачи Констракшен Машинери» (Hitachi Construction Machinery) «СОДЕКО» (SODECO), «Мицубиши Хэви Индастриз» (Mitsubishi Heavy Industries), «Мицубиши Коропрейшен» (Mitsubishi Corporation), «Сумитомо Мицуи Банкин Корпорейшен» (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) и др.

Посол Японии подчеркнул, что представили японского бизнеса с большим интересом откликнулись на возможность приехать в Мурманскую область. Особый интерес представляло знакомство с Мурманским морским торговым портом. В свою очередь, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько отметил, что в своей деятельности порт опирается на лучший мировой опыт, в том числе, японских предприятий. В частности, он учтен при реализации масштабной экологической программы АО «ММТП», стоимость которой превышает 3 млрд рублей и включает применении высокотехнологичного производственного оборудования, возведение пылеветрозащитных экранов и др.

В ходе встречи для представителей японским компаний было организовано знакомство со старейшим предприятием Мурманска, которое является ведущей стивидорной компанией в Арктической зоне Российской Федерации и входит в пятерку крупнейших портов России. Гости увидели и оценили возможности работы порта в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря, благодаря чему становится возможным круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В наши дни порт является универсальным и обрабатывает широкую номенклатуру генеральных и навалочных грузов, в том числе в арктическом направлении.

«Мурманск находится в самой северо-западной части России. Япония – самая близкая к России страна в восточной части. Нас связывает Северный морской путь. Это имеет очень большое значение», - отметил Тоёхиса Кодзуки.

 «В составе делегации много представителей крупных корпораций, которые занимаются современными технологиями, инновациями, в том числе в сфере экологии, охраны труда и создания комфортной городской среды. Это именно те направления, которые важны для нашего предприятия, города и области. Нам есть, о чем говорить. Благодаря этому, мы могли бы улучшать условия работы нашего предприятия и городскую среду в нашем регионе», - отметил по итогам встречи генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.

 

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