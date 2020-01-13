Представительство правительства Мурманской области возглавит Ашот Баблумян
Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Мурманской области сообщил о новых кадровых назначениях. Государственное областное казенное учреждение «Представительство Правительства Мурманской области» возглавит Ашот Баблумян.
Наша справка:
Ашот Сергеевич Баблумян родился в 1971 году. Выпускник Ереванского государственного университета по специальности «Восточные языки и литература».
Работал в администрации Президента Российской Федерации, аппарате правительства РФ, Министерстве регионального развития РФ. С 2007 года – председатель Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Агентство регионального развития», с 2014 – старший управляющий директор ООО «УК РОСНАНО». Государственный советник РФ 3-го класса.