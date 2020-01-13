Представителям коренного малочисленного народа Севера Мурманской области выделены водные биоресурсы на 2020 год

Для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области ежегодно распределяются квоты добычи (вылова) водных биоресурсов и принимается решение о предоставлении в пользование водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается.

На основании приказов профильного министерства в 2020 году квоту на треску и пикшу получили 108 физических лиц, в том числе 2 родовые общины. Объёмы на пресноводные биоресурсы, общий допустимый улов которых не устанавливается (сиг, кумжа, налим, окунь, хариус, щука, ряпушка, ерш, гольцы), выделены 135 представителям коренного народа и 6 общинам.