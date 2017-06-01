Представлены первые результаты реализации проекта по развитию негосударственного сектора в сфере социального обслуживания

В правительстве области под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк состоялось заседание Экспертного совета по развитию негосударственного сектора услуг в социальной сфере и сопровождению социальных проектов.

Первые результаты реализации проекта «Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме и форме социального обслуживания на дому» представил на совещании министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

К работе в рамках отраслевого проекта Министерство социального развития Мурманской области и подведомственные «пилотные» учреждения – Мурманский и Мончегорский комплексные центры социального обслуживания населения – приступили с конца 2016 года.

За отчетный период проведен ряд мероприятий по развитию негосударственного сектора социальных услуг. Устранены ключевые административные барьеры участия негосударственных организаций в предоставлении социального обслуживания: срок возмещения затрат сокращен до 1 месяца, предусмотрено использование единых тарифов (подушевых нормативов) при финансировании государственных и негосударственных организаций. Оказывается информационно-консультационная помощь представителям негосударственного сектора. Так, на базе «пилотных» учреждений проводятся методические часы по вопросам включения в реестр поставщиков, получения компенсации затрат за оказанные услуги и иным вопросам, связанным с организацией социального обслуживания. Регулярно предоставляются индивидуальные консультации для негосударственных поставщиков – за отчетный период проведено порядка 20 таких встреч. «Пилотными» учреждениями проведены конкурсные процедуры, по результатам которых к оказанию досуговых услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе молодым инвалидам, получающим услуги в полустационарной форме социального обслуживания, привлечены муниципальное учреждение культуры в Мурманске и индивидуальные предприниматели в Мончегорске.

На сегодняшний день уже можно отметить первые положительные результаты реализации проекта по развитию конкуренции на рынке социального обслуживания. Так, доля негосударственных организаций в региональном реестре поставщиков социальных услуг выросла на 9,8% и составила 32,4% (11 организаций). Доля граждан, получивших социальные услуги у негосударственных поставщиков, в общем количестве граждан, получивших услуги на «пилотных» территориях, составила 3,5%. Объём компенсации затрат негосударственным поставщикам за оказанные социальные услуги составил порядка 1,4 млн рублей.

В дальнейшем опыт «пилотных» территорий по реализации проекта будет распространен по всей территории Мурманской области.